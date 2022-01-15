КНДР з потяга запустила дві ракети у бік Японського моря: подробиці

Снаряди з шестикратною швидкістю звуку пролетіли близько 430 кілометрів.
У КНДР під час військових навчань у п'ятницю, 14 січня, із залізничних платформ запустили дві тактичні керовані ракети, які вразили задану ціль у Японському морі.
Про це 15 січня повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Зазначається, що випробувальні стрільби відбулися для "оцінки фактичної бойової спроможності залізничного ракетного полку Північної провінції Пхьонан".
"Залізнично-десантний ракетний полк отримав наказ про стрільбу від Генштабу КНА вранці 14 січня без попереднього попередження, швидко перемістився до визначеної вогневої точки і двома тактичними керованими ракетами вразив нерухому ціль", - йдеться у повідомленні.
Тим часом військові Південної Кореї заявили, що північнокорейські снаряди пролетіли близько 430 кілометрів на висоті 36 кілометрів, а їхня максимальна швидкість у шість разів перевищила швидкість звуку, пише Yonhap.
За словами спостерігачів, йдеться про ракети типу КН-23, створені на зразок російської мобільної балістичної ракети "Іскандер".
Це третя демонстрація сили з боку Північної Кореї у цьому році. Нагадаємо, що КНДР вже двічі запускала балістичну ракету в бік Японського моря.
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