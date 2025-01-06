КНДР запустила балістичну ракету у бік Східно-Корейського моря: що відомо

У понеділок, 6 січня, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності у бік Східно-Корейського моря.

Про це заявили військові Південної Кореї.

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Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) повідомив, що зафіксував запуск снаряда, імовірно балістичної ракети середньої дальності, приблизно о 12:00 з району Пхеньяну. Додаткових подробиць немає.

"Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг та пильність, тісно обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською та японською сторонами та підтримуючи повну боєздатність", — заявив Об'єднаний комітет начальників штабів.

Запуск відбувся в той час, коли держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою про зусилля щодо стримування північнокорейських загроз на тлі політичних потрясінь на Півдні, викликаних невдалою спробою президента Юн Сок Йоля ввести воєнний стан минулого місяця.

Останнє "брязкання" зброєю відбулося за два тижні до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Востаннє КНДР запускала кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря 5 листопада, якраз перед президентськими виборами до США.

Як зазначалося, Північна Корея заявила, що проводитиме "найжорсткішу" стратегію протидії Сполученим Штатам, заявивши, що військова співпраця між Південною Кореєю, США та Японією переросла у "військовий блок для агресії".

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