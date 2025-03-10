КНДР запустила кілька балістичних ракет: це вперше після інавгурації Трампа

Сеул посилив стеження та зберіг стан повної готовності у тісній співпраці зі США.

Північна Корея 10 березня запустила кілька балістичних ракет у напрямку Жовтого моря. Це сталося на тлі початку спільних щорічних військових навчань Південної Кореї та США.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на південнокорейських військових.

Зазначається, що це стало першим відомим випробуванням балістичної ракети з боку КНДР після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував запуск балістичних ракет із внутрішньої частини північної провінції Хванхе, але не надав додаткових подробиць.

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У комітеті повідомили, що посилили стеження та зберегли стан повної готовності у тісній співпраці зі США.

Видання зауважило, що 10 березня Південна Корея та США розпочали щорічні військові навчання "Щит свободи", які триватимуть 11 днів.

КНДР вже давно засуджує спільні навчання союзників як начебто репетицію вторгнення проти неї та має досвід проведення випробувань зброї у відповідь.

Пхеньян опублікував заяви, в яких засудив останні спільні південнокорейсько-американські навчання, погрожуючи, що Сеул і Вашингтон заплатять "жахливу" ціну за свій "небезпечний провокаційний акт".

До слова, напередодні Трамп вихвалився, що він "ладнає" з лідером КНДР Кім Чен Ином, а також з президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.