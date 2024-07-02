КНДР заявила про успішне випробування нової ракети з надвеликою боєголовкою

Ракетне управління країни проведе ще один запуск ракети того ж типу в липні.

Північна Корея заявила, що в понеділок, 1 липня, успішно випробувала нову тактичну балістичну ракету, здатну нести надвелику боєголовку вагою 4,5 тонни.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

Днями раніше КНДР повідомила про запуск двох балістичних ракет Північною Кореєю і заявила, що друга, ймовірно, вийшла з ладу незабаром після запуску, вибухнувши в польоті над землею. У звіті KCNA не уточнюється, чи були запущені дві ракети, і йдеться про снаряд в однині.

У ньому сказано, що випробування нової тактичної балістичної ракети під назвою Hwasongpho-11 Da-4.5 було проведено з імітацією важкої боєголовки для перевірки стабільності та точності польоту.

У ньому не уточнюється характер імітованої боєголовки.

"Звіт Північної Кореї про випробування ракети, ймовірно, був "обманом", оскільки одна з двох ракет летіла ненормально і, здається, виявилася в полі неподалік від Пхеньяна", - заявив на брифінгу речник Об’єднаного комітету начальників штабів Сеула (JCS) полковник Лі Сон Чжун.

Зазначається, що ракетне управління країни проведе ще один запуск ракети того ж типу в липні, щоб перевірити "потужність вибуху" надвеликої боєголовки, повідомляє KCNA в рідкісному розкритті майбутнього плану запуску ракети.

Збройні сили Південної Кореї заявили в понеділок, що першою з двох ракет, запущених КНДР, була KN-23, яка пролетіла близько 600 км (373 милі).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові Кім Чен Ина втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю.

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