КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети: подробиці

Після запуску ракета "точно вразила ціль на відстані 700 км".

У Корейській Народно-Демократичній Республіці у середу, 5 січня, успішно провели перші в цьому році випробування гіперзвукової ракети.

Про це із посиланням на заяву Корейського центрального інформагентства (KCNA) від 6 січня повідомляє Yonhap.

Зазначається, що після запуску ракета "здійснила бічний маневр на 120 км" і "точно вразила ціль, встановлену на відстані 700 км". Перевірку також пройшла "система ампули з ракетним пальним", яку випробували "у зимових погодних умовах".

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За процесом спостерігали вищі представники оборонної промисловості країни. Водночас північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час запуску присутнім не був.

У виданні зауважили, що випробування "підтвердили керованість та стійкість ракети на етапі активного польоту та оцінили ефективність нової техніки бічного руху, застосованої до окремої гіперзвукової бойової частини".

"Центральний комітет партії висловив велике задоволення результатами випробувань та пусків та надіслав захоплені привітання до профільного науково-дослідного управління оборонної промисловості", - підкреслили в інформагентстві КНДР.

Нагадаємо, що 5 січня Пхеньян випустив нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря. За версією берегової охорони Японії, йдеться про балістичну ракету, заборонену резолюцією Ради Безпеки ООН.

Наприкінці минулого місяця у КНДР пообіцяли "енергійно прискорювати розробку та виробництво потужного бойового обладнання, що відповідає сучасним методам ведення війни".

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