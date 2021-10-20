КНДР заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна

КНДР заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна

Кім Чен Ин особисто не спостерігав за випробуваннями.

Корейська Народно-Демократична Республіка у середу, 20 жовтня, підтвердила запуск балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря.

Про це із посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомляє Yonhap.

В Академії оборонних наук КНДР заявили, що випробування минули успішно.

"Новий тип балістичної ракети, призначеної для підводних човнів, з багатьма передовими технологіями наведення (...) зробить значний внесок у розвиток оборонних технологій країни та вдосконалення підводного флоту", - висловилися у відомстві.

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У виданні зауважують, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто не спостерігав за випробуваннями.

Як повідомлялося, у вівторок, 19 жовтня, КНДР випустила щонайменше дві балістичні ракети у бік Японського моря, про що заявив прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Японський уряд висловив КНДР протест через інцидент.

Запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованого на узбережжі Японського моря.

Минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову ракету.

Як повідомлялося, Корейська Народно-Демократична Республіка 4 жовтня вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю.

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