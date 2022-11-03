КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети

У Японії спрацювала відповідна система попередження
Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії.
Про це повідомляє видання Yonhap.
У Японії спрацювала відповідна система попередження, повідомлення якої одразу передаються по телебаченню.
Жителів префектур на північному сході Японії попросили негайно пройти в укриття чи підземні приміщення.
Японська берегова охорона пізніше повідомила, що запущена Північною Кореєю ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США засуджують чергові запуски Північною Кореєю балістичних ракет поруч з Республікою Корея та пообіцяли застосувати всі засоби, щоб забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України відреагували на запуски КНДР балістичних ракет та назвали це "безвідповідальним і провокаційним кроком" з боку Пхеньяна.
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