КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети

Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії.

Про це повідомляє видання Yonhap.

У Японії спрацювала відповідна система попередження, повідомлення якої одразу передаються по телебаченню.

Жителів префектур на північному сході Японії попросили негайно пройти в укриття чи підземні приміщення.

Японська берегова охорона пізніше повідомила, що запущена Північною Кореєю ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США засуджують чергові запуски Північною Кореєю балістичних ракет поруч з Республікою Корея та пообіцяли застосувати всі засоби, щоб забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України відреагували на запуски КНДР балістичних ракет та назвали це "безвідповідальним і провокаційним кроком" з боку Пхеньяна.