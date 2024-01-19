КНДР здійснила випробування підводного човна з ядерною зброєю

Це стало відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США і Японії.

КНДР заявила, що випробувала підводну систему ядерної зброї нібито у відповідь на спільні морські навчання Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

Північна Корея здійснила випробування підводного ядерного дрона Haeil-5-23 у Східному морі та засудила морські навчання трьох країн, називаючи їх "безрозсудною конфронтацією".

KCNA не розголошувало характеристик Haeil-5-23 і не дало інформації про дату проведення випробування.

Південнокорейське видання нагадало, що в березні 2023 року КНДР вперше повідомила про випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що ця "секретна зброя здатна генерувати "радіоактивне цунамі".

Нагадаємо:

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії "ворожій політиці" Вашингтона та її союзників.

Відомо, що 2022 року КНДР здійснила 37 пусків і загалом запустила близько 70 ракет різної дальності. Під час цих навчань КНДР систематично запускала ракети у бік Японії та Південної Кореї.

Не так давно міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні та доправити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.

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