КНДР знову випробувала крилаті ракети, здатні нести "тактичні ядерні заряди": Кім Чен Ин назвав це "попередженням"

Північна Корея, яка входить до переліку країн-терористок, провела випробування двох крилатих ракет великої дальності, які можуть нести тактичну ядерну зброю.

Про це повідомило видання The Guardian.

Зазначається, що запуском балістичних ракет особисто керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Зокрема, було проведено імітацію знищення аеропортів та військових об'єктів по всій Південній Кореї. Аналітики попередили, що північнокорейський терористичний режим завершив підготовку до ще одного ядерного випробування.

Крилаті ракети подолали 2000 кілометрів над морем перед тим, як вразили свої цілі. Слід зазначити, що такі ракети летять на значно менших висотах, ніж балістичні, тому їх важче виявити та перехопити.

Північнокорейський диктатор висловив "велике задоволення" випробуваннями щодо підвищення бойової ефективності крилатих ракет. Також Кім Чен Ин заявив, що бойові ядерні сили КНДР перебувають у "повній готовності до справжньої війни", і сказав, що випробування стали ще одним попередженням ворогові.

У КНДР зазначили, що випробування ракет вкотре "продемонструвало повну готовність придушити ворога беззастережними, маневреними, точними та сильними контратаками".

Більше того, у Північній Кореї вважають, що їхня країна має продовжувати розширювати простір для дії ядерних стратегічних збройних сил, щоб "рішуче придушити будь-яку серйозну військову кризу".

Видання пише, що технічно ООН не забороняє КНДР випробувати крилаті ракети, але всі запуски балістичних ракет порушують санкції та зазвичай позначають у Сеулі або Токіо.

Запуски балістичних ракет з боку терористичної КНДР

У суботу, 1 жовтня, збройні сили Північної Кореї здійснили запуск двох балістичних ракет малої дальності. Це вже четверта провокація з боку Пхеньяна менш ніж за тиждень.

Ще один запуск балістичної ракети з боку КНДР відбувся 4 жовтня. Японський уряд видав попередження, закликаючи жителів найпівнічнішого головного острова Хоккайдо та північно-східної префектури країни Аоморі залишатися в будівлях.

Внаслідок цього, США звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням провести в середу, 5 жовтня, відкрите засідання щодо Північної Кореї після запуску балістичної ракети над Японією.

Однак Північну Корею це жодним чином не зупинило і вже наступного дня, 6 жовтня, збройні сили тоталітарної КНДР запустили дві балістичні ракети в бік Японського моря.

Після цього Сполучені Штати спрямували у води поблизу Корейського півострова авіаносну ударну групу. Так, атомний авіаносець ВМС США Ronald Reagan вирушив до Японського моря для військових навчань.

Читайте також: