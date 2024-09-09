КНДР знову запускає пакети зі сміттям в сторону Південної Кореї - Yonhap

Кулі не збивають з міркувань безпеки.

У Південній Кореї знову почали помічати кулі зі сміттям, які летять зі сторони Північної Кореї.

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Про це інформує Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Повідомляється, що Пхеньян відновив кампанію з запуску повітряних куль близько зі сміттям. Всього у неділю було випущено близько 200 таких куль.

У свою чергу Південна Корея відновила трансляцію через гучномовці на кордоні антипівнічнокорейські пропагандистські передачі.

У Південній Кореї утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на міркування безпеки, оскільки у попередніх "посилках" не було виявлено жодних небезпечних речей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР вдруге за тиждень запустила балістичну ракету.

Крім того, ми раніше інформували, що північнокорейські хакери атакували бази ВПС США та NASA.

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