КНДР знову запустила дві балістичні ракети у акваторію Східного моря

Повідомляється, що обидві ракети вже впали

Влада КНДР 31 грудня знову здійснила запуск балістичної ракети у бік акваторії Східного моря.

Про це повідомляє видання Yonhap News Agency.

У повідомленні вказується, що Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оприлюднив дані про запуск балістичної ракети владою Північної Кореї невідомого типу.

Пізніше берегова охорона Японії повідомила, що КНДР запустила ще одну балістичну ракету.

Повідомляється, що обидві ракети вже впали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони з КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю, на їх перехоплення підняли винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея, яка входить до переліку країн-терористок, провела випробування двох крилатих ракет великої дальності.