Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу людину у світі: що про неї відомо

Уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише CNN.

Марія народилася 4 березня 1907 року в американському місті Сан-Франциско. Це сталося менш ніж через чотири роки після того, як брати Райт здійснили перший в історії політ, і за два роки до початку будівництва "Титаніка".

Під час Першої світової війни її родина повернулася до Барселони. Батько Морери помер від туберкульозу.

Останні 22 роки Морера перебувала в будинку для літніх людей в іспанській Каталонії.

У травні 2020 року вона захворіла на коронавірус, але згодом одужала. Жінка має трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків. Хоча до її 116-го дня народження залишилися лічені тижні, Марія досі веде Twitter. Спілкуватися з тисячами підписників ій допомагає дочка.

Нагадаємо, 17 січня 2023 року померла французька черниця сестра Андре (Люсіль Рандон), відома тим, що прожила 118 років. До свого 119- ліття вона не дожила менше місяця. 2022 року після смерті японки Кані Танакі, яка померла у віці 119 років, вона була визнана найстарішою мешканкою планети.

У Кенії у віці 99 років померла Прісцилла Сітієні, яка вважалася найстаршою ученицею початкової школи у світі.

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