"КНР може використати улюблену тактику": військовий експерт про конфлікт Китая і Тайваню

Але до прямих військових зіткнень ситуація може не дійти.

Про це в ефірі ТСН сказав військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"КНР проводить військові навчання. Ба більше, до протоки підтягнуто РСЗВ. Як на мій погляд, безпосередньо, збиття літака Пелоссі не буде (прим. якщо вона спробує відвідати Тайвань), але разом з тим Китай може почати ракетні обстріли портів Тайваню, як 95-96 року. І тоді відбулася максимальна ескалація напруги навколо цього острова. Крім того Китай може використати улюблену тактику економічного ембарго проти Тайваню. На мій погляд, до прямих військових зіткнень КНР і США навряд чи дійде", - сказав Снєгірьов.

Напередодні стало відомо, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі збирається у серпні відвідати Тайвань.

Нагадаємо, Байден провів двогодинну розмову з китайським лідером і почув зловісне попередження.

Читайте також: