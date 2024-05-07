КНР вклала шалені кошти і тепер їх втрачає: чи зацікавлений Китай у війні Росії проти України

Китаю байдуже, як саме закінчиться війна та хто в ній переможе.

Китай не зацікавлений у війні, яку Росія розв’язала проти України. Це заважає КНР проводити свою глобальну економічну експансію.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001 рр.), співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин.

За його словами, Китай не зацікавлений у війні Росії проти України через те, що вона заважає проводити глобальну економічну експансію.

“Китай вклав шалені кошти в реалізацію проєкту від 2013 року "Один пояс, один шлях". Наразі все це зупиняється, логістичні ланцюжки розриваються й не діють. Виробничі потужності стають на паузу, а китайцям це не вигідно”, - наголосив Ігор Литвин.

Він також додав, що Китаю байдуже, як саме закінчиться війна та хто в ній переможе.

“Чи це будуть ті території, які зараз Москва розглядає як реальність, мовляв, це наше. Чи це буде виведення військ РФ з території України, тобто Китаю байдуже. Головне, щоб війна припинилася. Тому китайці й кажуть, що Китай глобальний гравець, який виступає з глобальною миротворчою місією й він хоче початку переговорів. Але вони умови для цих переговорів не дають, в їхньому плані нічого не говориться про виведення військ РФ з України”, - наголосив Литвин.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін пообіцяв "ніколи не забути" бомбардування НАТО посольства Китаю в Белграді.

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