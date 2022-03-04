Князь Монако Альбер II висловив солідарність з українським народом та підтримав санкції проти Росії

Князь Монако Альбер ІІ висловив солідарність з Україною у публічній заяві.
Князь Монако Альбер виступив із публічною заявою, в якій засудив вторгнення Росії в Україну, висловив солідарність з українськими народами та підтримав заклики до негайного припинення вогню.
"Князівство невідкладно ухвалило та впровадило процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичні тим, які прийняті більшістю європейських держав", — йдеться у заяві Княжого палацу.
Палац не уточнює, чиї активи будуть заморожені. Ця новина особливо важлива з огляду на те, що Монако є домом для багатьох багатих російських олігархів, пише Hello!
У заяві принца Альбера додано, що "Монако підтримує українське населення і закликає до дотримання гуманітарного права. Князівство готове допомогти гуманітарним працівникам, які хоробро працюють на місцях".
Нагадаємо, королева Єлизавета II зробила щедру пожертву на допомогу Україні.
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