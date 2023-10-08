Коаліція Шольца зазнала поразки на регіональних виборах у Німеччині: результати екзитполу

У Баварії та Гессені більшість можуть сформувати консервативні партії.

У неділю, 8 жовтня, лівоцентристська коаліція чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца зазнала важкої поразки у двох землях – Баварії, що на півдні країни, та в Гессені на заході. Натомість консерватори отримали відчутну підтримку у виборців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані екзитполу, які передав державний мовник ARD.

У Гессені консервативні християнські демократи (ХДС) набрали 35,5% голосів, у той час коли соціал-демократи Шольца отримали лише 16% голосів. При цьому особистого удару зазнала міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер, яка балотувалася як головний кандидат від СДПН у цій країні.

У Баварії дочірня партія ХДС, Християнсько-соціальний союз (ХСС), отримала 37% голосів. Хоча це найгірший результат від 1950 року, але спільно із популістською партією “Вільні виборці”, яка має 14% підтримки, консерватори і тут можуть сформувати більшість. СДПН, яка традиційно слабка в Баварії, набрала всього 8,5% голосів.

Два міноритарних партнери коаліції Шольца, партія “Зелених” та “Вільні демократи”, досягли гірших результатів, ніж на виборах 2018 року в обох землях. “Вільні демократи” можуть взагалі не потрапити до парламенту Баварії.

Підтримка ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка часто займає проросійську позицію, зросла до 16% у Гессені та 15% у Баварії порівняно з 13,1% та 11,6% у 2018 році.

Нагадаємо, в червні цього року популістська і ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) вперше перемогла на місцевих виборах на сході Німеччини.

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