Коаліція диктаторів розвалюється: аналітик пояснив, чому арешт Мадуро стане катастрофою для РФ

Президент РФ Володимир Путін і повалений диктатор Венесуели Ніколас Мадуро / © ТСН.ua

Геополітична мапа світу змінюється не на користь Москви. Втрата Венесуели як стратегічного партнера суттєво ускладнить фінансове становище Росії, яка вже відчуває брак коштів для ведення війни.

Про це розповів аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот у коментарі «24 Каналу».

Удар по «Роснафті» та бюджету війни

Венесуела роками була «тихою гаванню» для російських енергетичних компаній, зокрема «Роснафти». Через спільні угоди Кремль мав змогу поповнювати свою економіку в обхід багатьох обмежень. Тепер ця «лавочка» зачиняється.

«Доходи Кремля від продажу нафти вже впали на 25%. Складнощі у співпраці з Венесуелою та втрата цього партнера ще більше ускладнюють фінансові спроможності Росії», — зазначає експерт.

2026 року, за словами Тота, війна триває у двох вимірах: на полі бою та в економіці. І на другому фронті Росія ледь тримається на плаву.

Ефект доміно: хто наступний

Путін має серйозні причини для нервування, адже його «вісь спротиву» Заходу сиплеться.

Сирія: 2025 року Росія втратила вплив на регіон після повалення режиму Башара аль-Асада. Венесуела: арешт Мадуро руйнує налагоджену торгівлю нафтою і вибиває з гри союзника, якого підтримували також Китай, Куба та Іран. Іран: у цій країні тривають масові протести, що ставить під загрозу стабільність ще одного ключового постачальника зброї для РФ.

«Це великий плюс для України на полі бою… Його [Путіна — ред.] глобальна війна проти Заходу починає руйнуватися», — підсумував Марк Тот.

Що робити світу

Водночас аналітик застерігає: сама собою зміна влади не гарантує успіху. Захід має розробити чіткий план, щоб остаточно вивести Венесуелу з-під впливу Китаю та Росії.

Наразі ж блокада та санкції тривають, а здатність РФ фінансувати агресію проти України тане разом із кількістю її друзів-диктаторів.

Нагадаємо, війна проти України триває вже стільки ж, скільки й радянська кампанія у Другій світовій, однак про будь-який успіх говорити не доводиться. Водночас США можуть зробити 2026 рік фатальним для Путіна, адже є декілька факторів, які можуть змусити кремлівського диктатора домовлятися про реальний мир.