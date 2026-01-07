"Коаліція охочих": які країни погодилися відправити миротворців в Україну, а хто відмовився

Деякі країни вже підтвердили свою згоду чи відмову від участі своїх військових у миротворчій місії в Україні

Реклама

Ідея створення «коаліції охочих» для забезпечення гарантій безпеки Україні набирає обертів. Велика Британія та Франція, як дві найпотужніші військові сили Європи з ядерним арсеналом, вже підписали декларацію про намір розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Формат «коаліції охочих» обрано невипадково: він дозволяє членам НАТО діяти групою, але не під егідою Альянсу чи ЄС, що дає змогу обійти вето таких країн, як Угорщина чи Словаччина.

Реклама

Видання проаналізувало, хто з партнерів готовий до рішучих дій, а хто зайняв обережну позицію.

Хто «ЗА»: Велика Британія, Франція, Іспанія, Туреччина

Велика Британія та Франція є лідерами процесу. Після зустрічі європейських лідерів 6 січня офіційний Лондон охарактеризував ініціативу як «багатонаціональні сили».

Іспанія також висловила готовність. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив: «Ми готові зміцнювати мир присутністю іспанських збройних сил. Якщо ми робили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?».

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, готова долучитися до місії на морі. Міністр закордонних справ Хакан Фідан зазначив, що турецький флот може взяти на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі.

Реклама

Хто вагається: Фінляндія, Канада, Австралія

Позиція Фінляндії залишається невизначеною. Хоча голова МЗС раніше заявляв про «однозначну» участь, прем’єр-міністр виключив участь у бойових діях, а президент Александр Стубб після зустрічі 6 січня зазначив, що роль країни ще належить визначити.

Канада та Австралія декларують підтримку та відкритість до пропозицій, але наразі не підтвердили готовність відправляти «чоботи на землю».

Хто проти розміщення військ в Україні

Низка ключових партнерів України готова допомагати фінансово та логістично, але не солдатами на українській землі.

Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна може приєднатися до моніторингу режиму припинення вогню, але з території сусідніх країн НАТО.

Реклама

«Німеччина продовжить робити свій внесок політично, фінансово та військово. Це може, наприклад, включати розгортання сил в Україні на сусідній території НАТО після припинення вогню» — сказав Мерц.

Польща. Прем’єр Дональд Туск наголосив, що Варшава відіграватиме ключову роль у логістиці та організації, але відправка польських військ безпосередньо в Україну не передбачається.

Італія. Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні підтвердила підтримку безпеки України, але вкотре заявила, що Рим не розміщуватиме своїх військових на українській землі.

Сусідня Румунія не планує відправляти своїх військових до України. Втім, Бухарест готовий зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі.

Реклама

Бельгія. Прем’єр-міністр Барт де Вевер наголосив, що країна візьме на себе частку забезпечення миру після завершення бойових дій, надавши авіаційні, морські спроможності, а також забезпечить заходи у сфері підготовки кадрів.

Нагадаємо, Марк Рютте підтвердив готовність країн Європи відправити війська до України. Проте генсек НАТО не назвав, хто саме це може зробити.