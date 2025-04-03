- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
"Коаліція охочих" погодилася на діалог із Кремлем: подробиці заяви
Александр Стубб наголошував, що Фінляндія продовжуватиме підтримку України та безпеку в Балтійському регіоні, проте не відкидав можливості майбутнього дипломатичного діалогу з Москвою.
У Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила “коаліція охочих”.
Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для MTV Uutiset.
За його словами, члени коаліції дійшли згоди, що необхідно підтримувати діалог із Кремлем, проте це не означає, що всі європейські країни мають брати у ньому участь.
Стубб зазначив, що найкращими кандидатами для переговорів з Володимиром Путіним є лідери Франції або Великої Британії, адже саме вони очолюють коаліцію охочих.
Фінський президент також нагадав, що його країна має морально підготуватися до того, що рано чи пізно відносини з Росією доведеться відновлювати.
Нагадаємо, Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.