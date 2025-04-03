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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Коаліція охочих" погодилася на діалог із Кремлем: подробиці заяви

Александр Стубб наголошував, що Фінляндія продовжуватиме підтримку України та безпеку в Балтійському регіоні, проте не відкидав можливості майбутнього дипломатичного діалогу з Москвою.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що “коаліція охочих” погодила необхідність підтримувати діалог із Кремлем

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що «коаліція охочих» погодила необхідність підтримувати діалог із Кремлем / © Getty Images

У Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила “коаліція охочих”.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для MTV Uutiset.

За його словами, члени коаліції дійшли згоди, що необхідно підтримувати діалог із Кремлем, проте це не означає, що всі європейські країни мають брати у ньому участь.

Стубб зазначив, що найкращими кандидатами для переговорів з Володимиром Путіним є лідери Франції або Великої Британії, адже саме вони очолюють коаліцію охочих.

Фінський президент також нагадав, що його країна має морально підготуватися до того, що рано чи пізно відносини з Росією доведеться відновлювати.

Нагадаємо, Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

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