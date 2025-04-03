"Коаліція охочих" погодилася на діалог із Кремлем: подробиці заяви

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що «коаліція охочих» погодила необхідність підтримувати діалог із Кремлем / © Getty Images

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У Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила “коаліція охочих”.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для MTV Uutiset.

За його словами, члени коаліції дійшли згоди, що необхідно підтримувати діалог із Кремлем, проте це не означає, що всі європейські країни мають брати у ньому участь.

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Стубб зазначив, що найкращими кандидатами для переговорів з Володимиром Путіним є лідери Франції або Великої Британії, адже саме вони очолюють коаліцію охочих.

Фінський президент також нагадав, що його країна має морально підготуватися до того, що рано чи пізно відносини з Росією доведеться відновлювати.

Нагадаємо, Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.