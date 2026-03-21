Коаліція розширюється: вже 22 країни готові розблокувати Ормузьку протоку

Понад два десятки країн готують план порятунку судноплавства

Світові лідери вкрай стурбовані ескалацією конфлікту на Близькому Сході та фактичним закриттям Іраном Ормузької протоки — ключової артерії для світових постачань нафти та газу. Міжнародна спільнота засудила атаки Тегерана на цивільні судна та енергетичну інфраструктуру, закликавши негайно припинити мінування акваторії та ракетні удари.

Відповідну спільну заяву, в якій наголошується на готовності долучитися до зусиль із гарантування свободи навігації, опублікував офіційний сайт уряду Великої Британії.

Хто увійшов до розширеної коаліції

На початковому етапі готовність до дій задекларували лише лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії (пізніше до них приєдналася Канада). Проте наразі перелік країн, які підтримали жорстку позицію щодо Ірану, значно розширився. До коаліції увійшли:

Провідні економіки та союзники: США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея.

Країни ЄС та НАТО: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Румунія, Словенія.

Регіональні партнери: Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати.

Усі ці держави висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення безпечного проходу суден та підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо використання стратегічних нафтових резервів для стабілізації ринків.

Блокування Ормузької протоки — останні новини

Попри розширення коаліції, ситуація в регіоні залишається критичною, а судноплавство фактично паралізоване. Провідні військово-морські держави Європи наразі утримуються від виконання закликів президента США Дональда Трампа щодо негайного військового супроводу суден через побоювання потенційних атак з боку Ірану. Європейські лідери вважають, що відновлення комерційного судноплавства неможливе, поки триває гаряча фаза війни з Іраном.

Міністр оборони Великої Британії Ал Карнс зазначив, що дискусії про участь союзників перебувають на «дуже ранніх стадіях», а координація багатонаціональних сил в умовах війни буде «надзвичайно складною». Тим часом ціни на енергоресурси суттєво зросли: ціна на нафту Brent сягнула 117 доларів за барель, а європейські газові ф’ючерси підскочили на 35% після нічних атак на завод зрідженого газу в Катарі.

Паралельно з військовим тиском, Іран почав цинічно монетизувати контроль над протокою. Тегеран запровадив схему «безпечного» проходження для окремих суден, які погоджуються сплачувати спеціальні мита та збори. За даними розвідувальної служби Lloyd’s List, один з операторів танкерів уже сплатив Ірану 2 мільйони доларів в обмін на гарантії безпечного проходу через сформований коридор.