Коаліція тріщить: соратник Фіцо оголосив йому «війну» через розмову із Зеленським

Фото Andrej Danko / Facebook

Реклама

Соратник прем’єр-міністра Словаччини по коаліції у парламенті й очільник партії SNS Андрей Данко розкритикував Роберта Фіцо за підтримку вступу України до Євросоюзу та вчорашню розмову із Володимиром Зеленським.

Про це пише Dennik N.

«Я хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить і робить», — сказав Данко і закликав словаків писати невдоволені коментарі під статусом прем’єр-міністра в соціальних мережах.

Реклама

Данко зробив цю заяву після того, як Фіцо поговорив телефоном із Володимиром Зеленським та анонсував поїздку до Києва.

«Те, що відбувається на російсько-українському кордоні, може статися будь-де в Європі миттєво», — каже словацький політик, згадавши вибори в Угорщині, які Віктор Орбан програв.

Данко певен, що українці «можуть фінансувати деякі політичні партії» у Словаччині, тому Роберту Фіцо потрібно «думати, як цьому запобігти», а не говорити з Володимиром Зеленським по телефону.

Заяви Фіцо — останні новини

Раніше Роберт Фіцо після розмови з президентом Зеленським здивував заявою, що Словаччина офіційно підтримує вступ України до ЄС та наполягає, що умови миру має визначати лише Київ.

Реклама

Але попри те, що Фіцо «перевзувся» щодо України, він і далі «рветься» до Путіна на парад 9 травня.

Новини партнерів