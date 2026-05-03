ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1043
Час на прочитання
1 хв

Коаліція тріщить: соратник Фіцо оголосив йому «війну» через розмову із Зеленським

Словацький союзник прем’єра Роберта Фіцо лякає «українським впливом» і вимагає припинити переговори з Києвом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Фото Andrej Danko / Facebook

Фото Andrej Danko / Facebook

Соратник прем’єр-міністра Словаччини по коаліції у парламенті й очільник партії SNS Андрей Данко розкритикував Роберта Фіцо за підтримку вступу України до Євросоюзу та вчорашню розмову із Володимиром Зеленським.

Про це пише Dennik N.

«Я хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить і робить», — сказав Данко і закликав словаків писати невдоволені коментарі під статусом прем’єр-міністра в соціальних мережах.

Данко зробив цю заяву після того, як Фіцо поговорив телефоном із Володимиром Зеленським та анонсував поїздку до Києва.

«Те, що відбувається на російсько-українському кордоні, може статися будь-де в Європі миттєво», — каже словацький політик, згадавши вибори в Угорщині, які Віктор Орбан програв.

Данко певен, що українці «можуть фінансувати деякі політичні партії» у Словаччині, тому Роберту Фіцо потрібно «думати, як цьому запобігти», а не говорити з Володимиром Зеленським по телефону.

Заяви Фіцо — останні новини

Раніше Роберт Фіцо після розмови з президентом Зеленським здивував заявою, що Словаччина офіційно підтримує вступ України до ЄС та наполягає, що умови миру має визначати лише Київ.

Але попри те, що Фіцо «перевзувся» щодо України, він і далі «рветься» до Путіна на парад 9 травня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1043
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie