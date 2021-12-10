Ковдри, сумки та їжа: на кордоні Білорусі мігранти залишили купи речей та мотлоху

Білоруські служби не очищали територію
Мігранти, які намагали прорпатися до Євросоюзу через білорусько-польський кордон, залишили після себе купи речей та мотлоху.
Місце на вигляд таке, наче його кинули поспіхом, пише РАР.
Білоруські служби не очищали територію. Біля паркану, шо на кордоні двох країн, залишився табір мігрантів. Там є намети, лежать ковдри, сумки біженців, їхні речі та навіть їжа. Мігранти розмістилися у логістичному центрі.
Видання пише, що у деяких місцях було зламано паркан. Це сталося, коли нелегали намагалися незаконно перетнути кордон. Паркан вже відновили.
До слова, з боку Польщі навпроти колишнього табору мігрантів чергують силовики. Вони охороняють територію.
Як повідомлялося, Білорусь загалом покинуло 3139 громадян Іраку, які до цього часу перебували біля кордону з країнами Євросоюзу, намагаючись потрапити до Німеччини. За даними іракського посольства у Москві, не знають точної кількості жителів країни, які досі залишаються на польсько-білоруському кордоні.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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