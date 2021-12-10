Ковдри, сумки та їжа: на кордоні Білорусі мігранти залишили купи речей та мотлоху

Ковдри, сумки та їжа: на кордоні Білорусі мігранти залишили купи речей та мотлоху

Білоруські служби не очищали територію

Мігранти, які намагали прорпатися до Євросоюзу через білорусько-польський кордон, залишили після себе купи речей та мотлоху.

Місце на вигляд таке, наче його кинули поспіхом, пише РАР.

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Білоруські служби не очищали територію. Біля паркану, шо на кордоні двох країн, залишився табір мігрантів. Там є намети, лежать ковдри, сумки біженців, їхні речі та навіть їжа. Мігранти розмістилися у логістичному центрі.

Видання пише, що у деяких місцях було зламано паркан. Це сталося, коли нелегали намагалися незаконно перетнути кордон. Паркан вже відновили.

До слова, з боку Польщі навпроти колишнього табору мігрантів чергують силовики. Вони охороняють територію.

Як повідомлялося, Білорусь загалом покинуло 3139 громадян Іраку, які до цього часу перебували біля кордону з країнами Євросоюзу, намагаючись потрапити до Німеччини. За даними іракського посольства у Москві, не знають точної кількості жителів країни, які досі залишаються на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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