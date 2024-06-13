Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кого підозрюють у вбивстві 9-річної українки у Німеччині: поліція розкрила шокувальні деталі

Кого підозрюють у вбивстві 9-річної українки у Німеччині: поліція розкрила шокувальні деталі

Українка Валерія, яку знайшли вбитою у Німеччині / Фото: Facebook-сторінка Віри Коновалової

У вбивстві маленької Валерії у Німеччині підозрюють українця та молдованина.

У вбивстві 9-річної українки у Німеччині підозрюють українця та молдованина.

Про це пише німецька газета BILD.

Уродженець Молдови, колишній хлопець 33-річної матері Валерії, мешкає у Празі, але за даними видання, в день зникнення дівчинки був у Дебельні, писав і вимагав зателефонувати йому. Нині чеські слідчі не можуть його знайти.

Другий — 50-річний біженець з України, колишній моряк, жив по сусідству. Раніше мати убитої дівчинки відмовила йому у стосунках, після чого він погрожував "зруйнувати їй життя". Його також не можуть знайти.

Нагадаємо, 3 червня дівчинка зникла дорогою до школи. Ймовірно, її відвезли в ліс і вбили. Є інформація, що незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація