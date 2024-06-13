Кого підозрюють у вбивстві 9-річної українки у Німеччині: поліція розкрила шокувальні деталі

У вбивстві маленької Валерії у Німеччині підозрюють українця та молдованина.
У вбивстві 9-річної українки у Німеччині підозрюють українця та молдованина.
Про це пише німецька газета BILD.
Уродженець Молдови, колишній хлопець 33-річної матері Валерії, мешкає у Празі, але за даними видання, в день зникнення дівчинки був у Дебельні, писав і вимагав зателефонувати йому. Нині чеські слідчі не можуть його знайти.
Другий — 50-річний біженець з України, колишній моряк, жив по сусідству. Раніше мати убитої дівчинки відмовила йому у стосунках, після чого він погрожував "зруйнувати їй життя". Його також не можуть знайти.
Нагадаємо, 3 червня дівчинка зникла дорогою до школи. Ймовірно, її відвезли в ліс і вбили. Є інформація, що незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.
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