Коханку Путіна, яка нещодавно витанцьовувала в московському ресторані, хочуть депортувати зі Швейцарії (відео)

Коханку Путіна, яка нещодавно витанцьовувала в московському ресторані, хочуть депортувати зі Швейцарії (відео)

Активісти намагаються возз'єднати Кабаєву з "Фюрером".

Колишня російська гімнастка та депутатка Держдуми РФ Аліна Кабаєва, яка за даними ЗМІ є коханкою президента країни-агресора Володимира Путіна, виїхала до Швейцарі, де може переховуватися з їхніми таємними дітьми на розкішній віллі. Активісти створили петицію і збирають підписи з вимогою вигнати з Швейцарії подружку Путіна.

Про це пише Daily Mail.

Чого вимагають активісти

Петицію створили громадяни Росії, Білорусі та України на тлі повідомлень про те, що 38-річна Кабаєва, яка, як вважають, є коханкою Путіна і матір’ю таємних дітей, яких він ніколи офіційно не визнавав, на початку березня нібито виїхала до Швейцарії, щоб "пересидіти" там повномасштабне вторгнення Росії до України.

"Настав час возз’єднати Єву Браун з її фюрером. Попри на нинішню війну, Швейцарія продовжує приймати спільницю режиму Путіна", – йдеться у петиції.

Активісти закликають владу Швейцарії "дуже ретельно дослідити правову основу, на якій Аліна Кабаєва перебуває у вашій країні, і перевірити чистість коштів, використаних для купівлі нерухомості в Швейцарії, якою ця особа користується".

Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет і приєдналася до санкцій проти Путіна. Однак підписанти запитують, чому швейцарська влада продовжує приймати Кабаєву та її сім’ю в той час, коли Путін "руйнує життя мільйонів".

Петиція, яка була розміщена німецькою, французькою та англійською мовами, вже набрала майже 55 тис. підписів.

"Ми, громадяни Росії, Білорусі та України, яка зараз зазнає величезних страждань, об’єднуємося, щоб звернутися до швейцарської влади. Щойно громадськість дізналася, що російська політична і медіадіячка, колишня художня гімнастка Аліна Кабаєва ховається від наслідків санкцій, запроваджених проти РФ у вашій країні. Вона є улюбленицею диктатора та військового злочинця, який підступно атакував Україну протягом останніх тижнів", - йдеться в документі.

dailymail.co.uk

Крім того, активісти заявили, що Аліна Кабаєва - не тільки жінка, яка заплямувала себе зв'язками з президентом, який нині вчиняє воєнні злочини, "а й злочинниця проти людства". Зокрема, підписанти нагадують, що вона була серед ініціаторів законопроєкту, який в Росії отримав назву "закон негідників" або "закон Діми Яковлєва".

Згаданий вище закон позбавив тисячі російських дітей-сиріт можливості бути усиновленими за кордоном. Найбільше документ торкнувся російських сиріт, які страждали на ті чи ті захворювання, яких планували усиновити громадяни США. Багато дітей, яким могли б надати кваліфіковану медичну допомогу, просто померли.

Де зараз Кабаєва

У ЗМІ на початку березня з'явилася інформація про те, що Аліна Кабаєва разом з чотирма дітьми вирушила в "дуже відокремлене і дуже безпечне" шале недалеко від Лугано в Швейцарії, коли її коханець-диктатор почав масштабне бомбити мирні українські міста.

Утім, окремі повідомлення свідчать про те, що ексгімнастка перебуває не в Швейцарії, а, мовляв, у високотехнологічному підземному бункері в горах Алтаю Сибіру.

61-річний політолог Валерій Соловей заявив на початку цього місяця: "Насправді це не бункер, а ціле підземне місто, оснащене за останнім словом науки і техніки. Сподіваюся, це щось означає для вас? Що президент відправляє свою сім'ю в цей бункер?".

Наразі незалежно перевірених доказів того, що Кабаєва переховується в Швейцарії, де, як вважають, вона народила дітей російського президента, немає.

Коли Кабаєву бачили востаннє на публіці і що вона каже про останні події

Останнім часом Кабаєва дуже мало з’являлася на публіці, але все ж прокоментувала заборону збірній Росії брати участь у Паралімпіаді в Пекіні через напад на Україну. Пасія Путіна розкритикувала це рішення, назвавши його "ганебною сторінкою в історії світового спорту".

Колишню гімнастку, яку нині рідко можна побачити на публіці, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну зняли на відео, на якому танцює на турнірі з художньої гімнастики "Божественна благодать" у Москві.

До слова, 2001 року Кабаєву тимчасово відсторонили від змагань з художньої гімнастики після провалу на допінг-пробі. Роком раніше вона виграла золото на літніх Олімпійських іграх 2000 року.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Getty Images

Повідомляється, що вона має у своєму розпорядженні парк лімузинів Maybach, а сам Путін після розлучення 2013 року з дружиною Людмилою казав: "У мене є особисте життя, в яке я не дозволяю втручатися. Це треба поважати".

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