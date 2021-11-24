Кокаїн на триста мільйонів доларів: у Колумбії конфіскували рекордну партію наркотиків

Кокаїн на триста мільйонів доларів: у Колумбії конфіскували рекордну партію наркотиків

Силовики вилучили 10 тонн кокаїну.

Кокаїн на триста мільйонів доларів - у Колумбії конфіскували рекордну партію наркотиків.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 листопада.

Зазначається, що силовики знищили дві нарколабораторії на південному сході країни і вилучили 10 тонн кокаїну. І це найбільша кількість наркотиків, яку виявили цьогоріч.

Колумбійська влада каже, що належали лабораторії Армії національного звільнення - другому за чисельністю повстанському угрупованню, яке бореться за владу у державі. І ці триста мільйонів доларів від продажу наркотиків мали піти саме на діяльність організації.

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