Силовики вилучили 10 тонн кокаїну.
Кокаїн на триста мільйонів доларів - у Колумбії конфіскували рекордну партію наркотиків.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 листопада.
Зазначається, що силовики знищили дві нарколабораторії на південному сході країни і вилучили 10 тонн кокаїну. І це найбільша кількість наркотиків, яку виявили цьогоріч.
Колумбійська влада каже, що належали лабораторії Армії національного звільнення - другому за чисельністю повстанському угрупованню, яке бореться за владу у державі. І ці триста мільйонів доларів від продажу наркотиків мали піти саме на діяльність організації.
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