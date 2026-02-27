Коханка Путіна "освоїла" мільярди на будівництві палацу Путіна: на що тринькає гроші

Коханка президента Росії, гімнастка Аліна Кабаєва / © Getty Images

Понад 6,5 млрд руб. з бюджету палацу президента Росії Володимира Путіна в Геленджику перерахували на рахунки благодійних фондів його коханки Аліни Кабаєвої. Гроші на державну резиденцію перетворилися на приватний капітал для розваг та шопінгу.

Про це пише Bild.

Розкішна резиденція Путін у Геленджику на узбережжі Чорного моря стала приблизно у 100 млрд руб. (1,1 млрд євро), але врешті виявилася дешевшою, ніж прогнозували. За даними розслідування команди вбитого опозиціонера Олексія Навального, після завершення будівництва залишок коштів — близько 6,5 млрд руб. (71,6 млн євро) — нібито потрапив безпосередньо до Кабаєвої, яку давно вважають коханкою президента РФ.

Що відомо про палац Путіна в Геленджику?

Розробка проєкту та саме будівництво путінського «палацу» тривали майже два десятиліття. Соратники Навального стверджують, що йдеться про найбільший приватний будівельний об’єкт у світі. Територія комплексу сягає приблизно 7000 гектарів — це у 39 разів більше за площу Монако. На території маєтку є, зокрема, підземна хокейна арена, кінозал, більярдна, два ресторани та пивна зала.

Розслідувачі також встановили, що спеціально для Путіна у скелі проклали тунель із ліфтом, який веде просто до моря.

Резиденція Володимира Путіна в Геленджику / © Youtube/AP

Мільярди для фондів Кабаєвої

Коли роботи завершилися 2023 року, на рахунках компанії Investment Solutions залишалося 6,5 млрд руб. Із цієї суми 3 млрд руб. (33 млн євро) були напряму перераховані до благодійного фонду Кабаєвої, призначення якого досі не є зрозумілим.

Хоча офіційно фонд заявляє про підтримку спортсменів, витрати на фестиваль художньої гімнастики «Аліна» та відновлення храму в окупованому Криму, за оцінками команди Навального, не можуть пояснити такі великі суми. Вважається, що значну частину грошей Кабаєва інвестувала і нині отримує з них прибуток.

Ще приблизно 3,5 млрд руб. (38 млн євро) спрямували до іншого її фонду — «Небесна благодать», який організовує змагання з художньої гімнастики. За матеріалами розслідування, кошти цього фонду також пішли на створення тренувального табору у Валдайському районі — лише за 1,5 км від ще однієї елітної резиденції Путіна.

Представник команди Навального Георгій Албуров заявив, що такі табори призначені «виключно розважати дітей Путіна і Кабаєвої, які фактично живуть у резиденції, спілкуванням із однолітками». На його думку, пов’язані з президентом РФ люди з Investment Solutions переказували кошти його коханці — «на розваги, шопінг і хобі під прикриттям благодійності».

Водночас, за даними розслідування, частина грошей могла піти і на особисті покупки: близько 30 млн руб. (330 тис. євро) нібито отримав російський виробник люксових годинників, а сам Путін, за інформацією розслідувачів, має щонайменше дві моделі цього бренду.

Нагадаємо, торік у серпні поблизу палацу Путіна під Геленджиком кілька днів тривала лісова пожежа, яку гасили сотні осіб та авіація. За даними BILD, вогонь спалахнув після падіння українського дрона за 10 км від об’єкта, хоча офіційних підтверджень цього зв’язку немає. Сам диктатор там навряд чи перебувавав, оскільки на той момент уникав резиденцій у зоні досяжності безпілотників через загрозу безпеці.

Таємний палац Путіна у Криму

Нагадаємо, 2025 року ФБК виявив новий секретний палац Путіна в окупованому Криму на місці колишньої недобудованої дачі експрезидента України Віктора Януковича «Мис Ая». Маєток площею понад 9000 м² вартістю близько 10 млрд руб. оформлений через ті ж підставні фірми та юристів, що й резиденція в Геленджику, а будівництвом займався особистий підрядник президента «Кредо».

До комплексу входять гостьовий будинок, вертолітний майданчик та приватний пляж. Усередині головної будівлі облаштовано повноцінну клініку з операційною, ШВЛ та кабінетами стоматології й УЗД. Інтер’єри вражають надмірною розкішшю: золоті джакузі, сантехніка за 22 млн руб. та спа-центр із кріокамерою і контрастними купелями. Розважальна зона містить кінозал, винний льох, гігантський акваріум та фірмову «аквадискотеку».