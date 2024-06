Кокос вбив маму на очах у її п'ятирічної доньки

У Бразилії кокосовий горіх, що впав, вбив матір на очах у її п'ятирічної доньки.

Про це повідомляє Need To Know.

35-річна Лівія Барбоса їхала в машині зі своєю дитиною, коли зупинилася, щоб прибрати з дороги гілку, що впала. Поки вона прибирала предмет, з пальми, що росла над нею, впав кокосовий горіх і вдарив молоду матір по голові.

Її дочка залишилася в машині і не постраждала, але, на жаль, побачила, як кокос смертельно травмував її матір.

У критичному стані Барбоса була доправлена до найближчої лікарні в Порто-де-Педрас, що на північному сході Бразилії, але медикам не вдалося її врятувати. Інцидент стався у вівторок, 18 червня.

Лівія Барбоса з донькою / Фото: Jam Press

Після її смерті чоловік Лівії заявив, що бачив чоловіка, який обрізав пальму під час інциденту. Днями поліція підтвердила, що розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи впав кокос природним чином, чи це сталося внаслідок того, що хтось обрізав дерево.

Розслідування за фактом смерті жертви триває.

