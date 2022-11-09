“Коктейлі Молотова” летіли в поліцейських: біля грецького парламенту протестували через низькі зарплати (відео)

Жорстокі сутички відбулися в Афінах, коли греки вийшли на вулиці, вимагаючи підвищення зарплат та приборкання інфляції.

У середу, 9 листопада, у столиці Греції організовані профспілками протести з вимогами збільшення зарплат та подолання інфляції закінчилися сутичками із поліцією.

Про це повідомляє digi24.

Люди вийшли на вулиці під час оголошеного загальнонаціонального 24-годинного страйку. Цієї доби у всій країні були закриті державні школи, державні лікарні працювали зі скороченим персоналом, зупинилася більшість громадського транспорту, зокрема, пороми, які забезпечують сполучення між островами.

Греки незадоволені зростанням вартості життя та цін на енергоносії. Багато людей бояться, що не зможуть вижити за свою зарплату.

Від січня цього року грецький уряд подвоїв мінімальну зарплату, яка становить тепер близько 713 євро на місяць. Грецькі політики пообіцяли ще одне підвищення наступного року, а також підвищення пенсій. Але люди все ще обурені ситуацією, в якій вони опинилися. Вони вимагають від уряду боротися з інфляцією та кажуть, що не припинять протести.

Під час демонстрації в Афінах люди в масках кидали коктейлі Молотова та каміння в поліцейських, які охороняли грецький парламент. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Greece is paralyzed today by a general strike against rising prices. Clashes are underway outside the parliament in Athens. https://t.co/HVaFRQRNGD — Hédi Clark (@ClarkHedi) November 9, 2022

Інфляція в 19 країнах, які використовують євровалюту, включно із Грецією, досягла рекордних 10,7% минулого місяця, в основному через підвищення цін на енергоносії.

Нагадаємо, у Молдові прихильники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести.

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