Колапс у Москві: росіян позбавили зв’язку, готівки й можливості вилетіти з країни

Росіяни змушені переходити на готівку / © Associated Press

Росіяни змушені переходити на готівку через відключення інтернету та зв’язку. Все це — «заходи безпеки» перед проведенням параду в Москві. Відключення інтернету вже почало руйнувати цифрову економіку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Москва залишилася без інтернету та готівки: що відбувається

Обсяг готівки в обігу в Росії за квітень 2026 року зріс приблизно на 600 мільярдів рублів. Це найбільший місячний приріст від вересня 2022-го. Збільшення обсягів готівки може бути пов’язане з системними відключеннями мобільного інтернету.

Відключення інтернету позбавило росіян можливості зручно оплачувати повсякденні витрати. Вони змушені запасатися готівкою та шукати її. Росіяни почали використовувати офлайн-засоби зв’язку, а великі компанії — інвестувати в альтернативні методи зв’язку.

У Кремлі пояснюють, що тимчасові відключення інтернету пов’язані з загрозою українських безпілотників. Російська влада боїться, що українські дрони завітають на російський парад 9 травня.

Згідно з розрахунками, обсяг готівки в обігу в Росії за останні три місяці збільшився на понад 1,1 трильйона рублів. Це перевищує зростання за весь 2025 рік.

Потреба в готівці демонструє компроміс між безпекою та економічною ефективністю. Якщо Росія хоче захистити свої міста від українських дронів, вона змушена повертатися до аналогових звичок, які багато хто вважав «минулим».

Цьогоріч відключення інтернету дійшли й до Москви, де живуть 13 мільйонів росіян. Жителі міста змушені друкувати електронні квитки, щоб скористатися громадським транспортом, замовляти таксі за стаціонарними телефонами та миритися з неможливістю сплатити за паркування.

У Росії на тлі таких нововведень зростають продажі портативних рацій, пейджерів і паперових мап. Росіяни намагаються адаптуватися до нових умов ізоляції. Попит на супутникове інтернет-обладнання подвоївся.

Перебої з Мережею ускладнили діяльність багатьох фірм, зокрема виробництв нафтогазової, хімічної та сільськогосподарської промисловостей.

Розпочалися також проблеми з пальним, адже москвичі не можуть за нього розрахуватися.

Також повідомляється про скасування чи перенесення понад 100 рейсів — пасажири не можуть вилетіти через загрозу українських дронів. Закриті майже всі аеропорти Москви.

У Москві відключатимуть інтернет перед парадом

У Москві під час підготовки та проведення параду до 9 травня планують масштабне відключення мобільного інтернету та обмеження на SMS. За повідомленнями ЗМІ, оператори зв’язку вже почали попереджати мешканців про можливі перебої в період від 5 до 9 травня.

Обмеження можуть торкнутися не лише центру, а й усієї столиці, а громадянам порекомендували користуватися Wi-Fi.

Такі «заходи безпеки» впроваджуються владою РФ не вперше: аналогічне відключення відбулося торік під час військового параду. Крім того, від березня 2026-го у РФ почала діяти система «білих списків», яка дозволяє доступ лише до певних схвалених ресурсів у періоди мережевих обмежень.

