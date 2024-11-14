"Колапс України" був би більшим приниженням для США за Афганістану - ексглава МЗС Британії

Він додав, що це завдасть серйозного удару по авторитету Америки на світовій арені.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг заявив, що для США можливе припинення допомоги Україні стане ще більшим приниженням, ніж нещодавній відступ з Афганістану.

Про це він розповів у подкасті газети The Telegraph.

Гейг застеріг, що якщо новообраний президент Дональд Трамп дозволить "колапс України", це завдасть серйозного удару по авторитету Америки на світовій арені і зменшить її здатність стримувати майбутні глобальні кризи, зокрема у Тайвані.

"Трамп критикує (політику, - ред.) Джо Байдена в Афганістані, хаотичний вихід, те, що покинули країну три роки тому, але якщо він призведе до колапсу України – це буде значно більшим приниженням для США, для сили США у світі, для можливості стримати майбутню кризу навколо Тайваню", - заявив політик.

Таким чином, ексголова британського МЗС вважає, що "у власних інтересах Трампа – підтримати силу Заходу у світі". Він також попередив наступну адміністрацію Трампа про небезпеку очікувань, що війну вдасться швидко завершити або що вона буде завершена на умовах, вигідних Росії.

Гейг впевнений, що спроби "заморозити" війну на лінії зіткнення між Україною та Росією лише заклали б основу для нової війни.

"Це призвело б до ще однієї, третьої війни, бо Путін прийде знову за тим, що залишилось", - зазначив дипломат.

Відповідаючи на запитання ведучого британської газети про наміри президента Росії Владіміра Путіна щодо України, ексміністр закордонних справ Великої Британії заявив, що Путін "хоче всю Україну".

"Щонайменше, він хоче стільки, щоб те, що лишиться, не могло функціонувати як суверенна держава, щоб вона не могла стати членом ЄС, НАТО, щоб вона не могла робити позики, отримати гроші на відновлення своїх міст. Тобто, щоб вона не була функціональною державою", - додав Гейг.

Він наголосив, що питання цієї війни не полягає в визначенні кордонів, а у тому, чи зможе Україна залишитися функціональною державою. Без надійних гарантій безпеки від США та НАТО, Україна, на його думку, не зможе вистояти в майбутньому, адже Путін, відновивши свої збройні сили, може повернутися за рештою.

"Можна наївно сказати, що ми встановимо мир за 24 години, але це не допоможе, якщо ви розбудовуєте нову війну", - зазначив дипломат.

Колишній міністр також визнав помилки Заходу, який не вжив рішучіших заходів після анексії Криму в 2014 році. Він зазначив, що тоді Британія виступала за більш суворі санкції проти Росії, тоді як Німеччина і Франція "сподівалися ще якось домовитися з Путіним про тривалий мир і було важко утримувати їх від цього".

"Але зараз, звичайно, оглядаючись на це, очевидно, що Захід мав поставитися значно жорсткіше до цього. І цей урок не має бути втрачений зараз. Ми не повинні ставитися до них м'яко зараз, коли вони почали значно більшу війну", - підкреслив Гейг.

Нагадаємо, Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена Майка Волтца.

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