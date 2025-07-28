Колапс в аеропортах Росії: "Аерофлот" повідомив про збій в системах

Росіяни нікуди не летять / © Associated Press

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У понеділок, 28 липня, найбільша авіакомпанія РФ «Аерофлот» заявила про збій у своїх інформаційних системах, що може спричинити затримки й скасування рейсів.

Про це пише Reuters.

«В результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, зокрема затримки та скасування», — заявили в «Аерофлоті».

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За даними компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.

Зазначимо, що після вторгнення до України Євросоюз та США наклали санкції на російські авіакомпанії. Під заборону потрапили постачання запчастин та оновлення програмного забезпечення для західних літаків у Росії.

Нагадаємо, 24 липня розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебувало 49 росіян. Це сталось в Амурській області РФ.