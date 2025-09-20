Колапс в аеропортах Європи: авіахаби зазнали потужної кібератаки

Аеропорт / © iStock

Ввечері 19 вересня низка аеропортів у Європі зазнала масштабного збою через кібератаку на одного з зовнішніх сервіс-провайдерів. Системи аеропортів опинилися під обмеженням доступу, що спричинило значні черги, затримки рейсів та скасування польотів.

Про це пише видання BILD.

У Берліні, попри те, що аеропорт не був прямою ціллю атаки, реєстрація та посадка пасажирів проводилися вручну. Через це час очікування збільшився на кілька годин, що створило значні незручності для мандрівників.

Схожа ситуація спостерігалася і у Брюсселі, де адміністрація аеропорту попередила пасажирів про «серйозні збої» та рекомендувала прибувати заздалегідь, щоб уникнути надмірного скупчення людей.

У Лондоні аеропорт Хітроу також зазнав перебоїв у роботі систем, які охарактеризували як «технічний збій». Тим часом сервіс-провайдер, чий софт використовується у багатьох ключових авіахабах Європи, продовжує відновлювати роботу систем.

Адміністрації аеропортів закликають пасажирів перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою та бути готовими до можливих затримок або скасувань. У Брюсселі наголошують, що поки проблема не буде усунена, варто очікувати подальших перебоїв у роботі авіасполучення.

