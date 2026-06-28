Колапс з пальним в Росії: як Кремль вирішив рятувати ринок

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Уряд Росії розглядає можливість імпорту пального як один із ключових заходів для стабілізації внутрішнього паливного ринку. Москва фактично визнала, що власного виробництва може бути недостатньо для покриття попиту.

Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське пропагандистське агентство.

За словами чиновника, наразі російська влада реалізує два основні механізми, для яких створили спеціальні податкові умови.

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«Перший захід — це імпорт», — сказав Новак, коментуючи ситуацію на паливному ринку.

Другим кроком стало зниження нормативу обов’язкових продажів бензину на біржі. Замість 15% від обсягу виробництва нафтові компанії мають продавати 10%.

Російський уряд також обмежив можливі коливання цін під час біржових торгів. Тепер зміна вартості не може перевищувати одну соту від ціни попередньої угоди.

За словами Новака, ці рішення мають допомогти стабілізувати ситуацію на біржовому ринку пального.

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Нові правила діятимуть із 1 липня до 30 вересня 2026 року — у період традиційного літнього зростання попиту на паливо.

Нагадаємо, на Росію чекають ще гірші часи через удари України. По це сказав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

Тим часом паливна криза в РФ через українські атаки вийшла на новий рівень: нестача бензину та авіапалива змусила Москву скасувати обмеження на постачання пального та імпортувати із третіх країн.

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