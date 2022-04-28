"Коли диктатори не платять за свою агресію, вони спричиняють ще більше страждань": Байден назвав мотиви допомоги Україні

"Коли диктатори не платять за свою агресію, вони спричиняють ще більше страждань": Байден назвав мотиви допомоги Україні

Уникнути ще більшої агресії та подібних дій РФ у майбутньому - цей посил рухає главою США в допомозі Україні.

Президент США Джо Байден 28 квітня виступив із заявою щодо ситуації в Україні.

Зокрема, він розповів про допомагу Україні та мотиви цього.

"Коли диктатори не платять за свою агресію, вони спричиняють ще більше агресії, болю та страждань. Вони продовжують просуватися. Звісно загрози для Америки та всього світу продовжують зростати. Ми не можемо дозволити, щоб це сталося", - сказав Байден.

Він додав, що дуже важливою є єдність в середині країни, єдність з партнерами та союзниками, єдність із Україною.

"Наша єдність донесе важливий посил до Путіна, що він ніколи не зможе домінувати в Україні", - заявив президент США.

Раніше Джо Байден назвав Росію агресором і закликав світ зробити все можливе, аби притягнути її до відповідальності. Також він попросить Конгрес про додаткові $33 млрд для України.

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