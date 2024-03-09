Коли дуже хотілося білу ладу: в РФ мати двічі "здала" окупанта, який втік з війни

У Мережі вже жартують, що мати, мабуть, дуже хотіла отримати за сина "білу ладу", тому і здала його назад до армії.

У Росії мати окупанта, очевидно, так хотіла отримати білу ладу, що двічі здала мобілізованого сина, який втік із фронту, назад у частину.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що мешканця Челябінської області мобілізували восени 2022 року, а через чотири місяці він вперше втік додому, заявивши матері про отримання звільнення.

"Син прибув додому і повідомив, що йому надали звільнення. А потім через кілька днів поїхав нібито в частину", — розповіла в суді мати мобілізованого окупанта.

Жінка дізналася, що замість частини її син поїхав до друга. Тоді воно "сумлінно" особисто відвезло сина у військову частину.

За кілька днів він знову приїхав додому. Історія повторилася. Хлопець вирушив до приятеля, а мати про це дізналася і знову його здала.

Після третього повернення сина додому по нього приїхала військова поліція. В результаті його засудили до семи років позбавлення волі.

У Мережі вже жартують, що мати, мабуть, дуже хотіла отримати за сина "білу ладу", тому і здала його назад до армії.

Нагадаємо, що "білі лади" стали символом байдужості сімей російських окупантів до своїх синів та чоловіків. Мем "біла лада" став популярним у Мережі після сюжету пропагандистів РФ про те, як батьки загиблого в Україні окупанта купили на компенсацію автомобіль "Лада" білого кольору. А першу поїздку на авто батько "200-го" загарбника здійснив на цвинтар.

Раніше повідомлялося, що в РФ судили лікаря за розповідь про онуків, які сидять під обстрілами в Україні.

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