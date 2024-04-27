Коли G7 визначить долю російських активів: Малюська розповів про можливі сценарії

За словами міністра юстиції, дискусії щодо використання російських активів досі тривають, але їх остаточне рішення має бути ухвалене за два місяці.

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська заявив, що доля заморожених російських активів вирішуватиметься на саміті лідерів країн G7, який відбудеться в Італії у червні. Він додав, що є щонайменше три сценарії розвитку подій: "супероптимістичний", нейтральний та песимістичний.

Про це міністр розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"В середині червня, 13-15 червня, якщо бути точним, в Італії відбудеться саміт на рівні лідерів країн G7, де власне одним з пунктів, який буде обговорюватися, і буде доля заморожених активів... Дискусія закінчиться приблизно до кінця травня, буде досягнутий якісь компроміс, який потім оформлять неформальним рішення країн G7, яке потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні", – пояснив голова Мін'юсту.

За його словами, дискусії щодо подальшої долі російських активів досі тривають, і варіантів їх використання пропонується безліч.

"Сполучені Штати показали гарний приклад своїм законом, що юридично це легально, це можна зробити, це варто робити. Але ключове рішення буде колективним, і буде озвучено в Італії", – зауважив Малюська.

Міністр розповів про три можливі сценарії:

Супероптимістичний – повна й остаточна конфіскація активів на користь України. Нейтральний – вилучення доходів під певну позику з тим, щоб такі доходи (наприклад, нараховані на 10 років наперед) були виплачені одним траншем вже зараз. Песимістичний – Україна отримає лише поточні доходи від російських активів.

"За песимістичного сценарію, це максимум 5 мільярдів євро на рік, але я думаю, це може бути навіть менше... Наше завдання, безумовно, рухатись і просити наших партнерів обрати найоптимістичніший, найрадикальніший сценарій повної конфіскації. Тому середина червня – вирішальний період, значною мірою важливий для України", – підкреслив Денис Малюська.

Нагадаємо, США можуть відмовитись від конфіскації російських активів. Вашингтон консультується щодо цього питання з країнами G7 та Євросоюзом.

Читайте також: