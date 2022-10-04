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"Коли хтось краде колеса Tesla, це не робить його власником": Науседа відреагував на "мирний план" Маска

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"Коли хтось краде колеса Tesla, це не робить його власником": Науседа відреагував на "мирний план" Маска

Фото: Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити розпочату Кремлем війну в Україні.

Своєю заявою підприємець викликав хвилю критики. Не залишився осторонь і президент Литви Гітанас Науседа.

Свою відповідь на "мирний договір" Маска він опублікував у мікроблозі Twitter.

"Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто говорю", - написав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, що 3 жовтня Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією.  Маск запропонував Україні ледь не капітуляцію, чим обурив наших громадян.

Своює заявою мільярдер викликав хвилю обурення. Відписав і особисто Володимир Зеленский. Він поставив у Twitter своє жартівливе голосування.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5729
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