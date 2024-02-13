Коли і на які країни НАТО Путін готується напасти: назвала естонська розвідка

Такий висновок естонська розвідка зробила із планів РФ подвоїти кількість військ біля кордону країн Балтії та Фінляндії.
Напад на країни НАТО з боку Росії у короткостроковій перспектив є "малоймовірним", втім, це можливо протягом наступного десятиліття.
Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін, пише Reuters.
Естонський розвідник пояснив, що такий висновок вони зробили із планів РФ подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країни Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.
"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – сказав Росін.
Він зазначив, що зараз Росія не готова вступати у військовий конфлікт із Заходом частково через те, що вона змушена вести війну в Україні.
Також він підкреслив, що майбутня конфронтація може не відбутися, якшо нарощування ЗС РФ буде відповідним до нарощування сил в Європі.
Нагадаємо, німецький експерт назвав, за яких умов Росія може напасти на НАТО.
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