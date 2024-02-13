Коли і на які країни НАТО Путін готується напасти: назвала естонська розвідка

Такий висновок естонська розвідка зробила із планів РФ подвоїти кількість військ біля кордону країн Балтії та Фінляндії.

Напад на країни НАТО з боку Росії у короткостроковій перспектив є "малоймовірним", втім, це можливо протягом наступного десятиліття.

Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін, пише Reuters.

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Естонський розвідник пояснив, що такий висновок вони зробили із планів РФ подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країни Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – сказав Росін.

Він зазначив, що зараз Росія не готова вступати у військовий конфлікт із Заходом частково через те, що вона змушена вести війну в Україні.

Також він підкреслив, що майбутня конфронтація може не відбутися, якшо нарощування ЗС РФ буде відповідним до нарощування сил в Європі.

Нагадаємо, німецький експерт назвав, за яких умов Росія може напасти на НАТО.

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