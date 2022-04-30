Вихідні в Польщі у травні 2022: чи працюватимуть пункти надання послуг українським біженцям

1, 2 та 3 травня у Польщі є державними святами. Скільки буде вихідних цього року, як працюватимуть центри надання адміністративних послуг, магазини - у матеріалі ТСН.ua

У травні у Польщі 1 травня святкують День праці, 2 травня - День прапора, 3 травня - День Конституції. 1 та 3 травня є державними вихідними, 2 травня - ні. Якщо взяти додатковий вихідний у понеділок, що поляки і роблять, то можна мати довгий вікенд. Такі травневі вихідні у Польщі називають Majówka, у 2022 році вони починаються в суботу - 30 квітня і триватимуть до вівторка, 3 квітня.

У більшості міст Польщі у неділю - 1 травня та вівторок - 3 травня державні установи та великі магазини не працюватимуть. Тому отримати PESEL, розв'язати інші бюрократичні питання біженці не зможуть. Не можна буде і закупитись у великих магазинах. У деяких містах ну будуть працювати держустанови та магазини у понеділок, 2 травня. Наприклад, у Варшаві 2 травня не працюватиме пункт надання послуг біженцям з України, що розташований на Національному стадіоні міста.

Продукти у ці дні можна буде купити у невеликих приватних маркетах та у маркетах, які працюють при АЗС, вокзалах, аеропортах.

Читайте також:

Польська залізниця подовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

Як дешево відправити посилку з України до Польщі та з Польщі до України

Як українським біженцям оформити дитину до школи в Польщі

Відкрити рахунок, переказати гроші - що пропонують українцям закордонні банки

Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року