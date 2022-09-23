Коли і як Путін втратить владу - Пономарьов озвучив прогноз

Для президента Росії Володимира Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

Такий прогноз озвучив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на Youtube-каналі ТСН, коментуючи можливість зміни влади в РФ.

За словами ексдепутата, російське суспільство сьогодні дуже незадоволене ситуацією в країні.

"Зараз у них паніка, а потім почнеться певний рух опору. Це 100% почнеться, неможливо, щоб він не відбувався... Це буде дуже серйозний рух, якого не бачили ні в Білорусі, ні в Україні. Для росіян все буде по-іншому. Росіяни дуже довго терплять, проте потім буде багато крові", - спрогнозував він.

На запитання, коли ж в РФ можна очікувати такого розвитку подій, Пономарьов відповів:

"Росіяни - північний народ, вони довго терплять. Але я впевнений, що день народження пана Путіна, який буде 7 жовтня - останній".

Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади.

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому Володимир Путін все частіше говорить про загрозу розпаду РФ.

Читайте також: