Коли Китай може напасти на Тайвань: аналітик назвав головний тригер

Напередодні з'явилися новини, що Тайвань почав мінувати одну з проток, через яку китайці можуть перекидати свої війська.

Китай може ухвалити рішення про початок війни проти Тайваню, коли побачить велику ймовірність того, що США не втрутяться у спробу захопити острів ввоєнним шляхом.

Таку думку ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін висловив "24 каналу".

Напередодні з'явилися повідомлення, що Тайвань почав мінувати одну з проток, через яку Китай може перекидати свої війська. З цього можна зробити висновок, що на острові готуються до ескалації найближчим часом.

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На думку Левіна, китайці можуть ухвалити рішення про початок війни, коли побачать велику ймовірність того, що США не втрутяться у спробу захопити Тайвань воєнним шляхом.

Аналітик також звернув увагу, що Китай певною мірою використовує війну в Україні, аби частково виснажити ресурси західних країн, зокрема США та блоку НАТО. Пекін використовує політичну дестабілізацію, і вона йому теж певною мірою грає на руку.

Водночас Левін вказав, що російсько-українська війна, яка триває у Європі, є "заднім двором для США". Головною частиною для Вашингтона є Індо-Тихоокеанський регіон, адже саме туди спрямовані основні можливості, потужності, озброєння, сили, фінансові потоки.

"Наприклад, США озброюють Тайвань краще, ніж Україну, тому Тайвань для Вашингтона – головне. Він – як мозок усього світу, а Європа – задній двір, де потрібно, аби була тиша й спокій", – пояснив аналітик.

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Він зазначив, що Росія для США – не суперник, адже Москва – це лише 1% від світової економіки. РФ хвилює американців лише тим, що вона має ядерну зброю.

За словами Левіна, США обмежено та відносно небагато щодо своїх можливостей допомагають Україні, адже Вашингтон береже всі свої сили для протистояння з Китаєм і для підтримки своїх союзників там.

"Я не бачу ніяких причин, чому російсько-українська війна повинна їх якось послабити", – зауважив військовий аналітик.

До слова, у квітні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що населення Тайваню та КНР належить до однієї нації, тому усі зовнішні втручання приречені на провал, а острів за будь-яких умов повернеться в обійми Пекіна.

У травні у США висловлювали занепокоєння, що тісна співпраця Китаю та РФ може призвести до нападу на Тайвань.

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