Коли перші вироблені в Росії іранські дрони можуть стати на озброєння ворожої армії - Юрій Ігнат

Скільки піде часу, щоб перші вироблені в РФ іранські БПЛА стали на озброєння окупантів.

Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдастся це зробити швидко, залежить від декількох чинників.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів під час телемарафону.

Одним з багатьох чинників він назвав бажання країн розгорнути виробництво. За його словами, йдеться про місяці.

"Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можна на якихось потужностях, просто завезти туди, де вже є обладнання, однак все одно все це потребує часу. І як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити", - сказав Ігнат.

Він додав, що Іран хоче уникнути санкцій та тиску, тому передав Росії креслення до БПЛА та самі дрони.

Нагадаємо, на початку листопада Москва з Тегераном уклали таємну угоду, за якою шахеди вже за кілька місяців збиратимуть у РФ.

Додамо, що українські аналітики вважають: Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети.

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