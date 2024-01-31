"Коли починають говорити про мирні переговори...": Науседа попередив про пастку для Європи

Президент Литви попередив, що "пацифістські настрої", коли йдеться про переговори РФ і України несуть загрозу Заходу.

Захід може знову опинитися в пастці російського так званого "телефонного права", якщо мирні переговори почнуться на умовах Росії, а не України.

Про це повідомляє LRT із посиланням на слова президента Литви Ґітанаса Науседи під час дискусії в Центрі східноєвропейських досліджень.

Говорячи про можливі переговори між країною-агресоркою та Україною, він попередив про можливу пастку.

"Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори... Я думаю, що ми знову потрапляємо в ту саму пастку й повертаємося до віри в телефонне право, яке раніше мало місце, а тепер це так звані мирні переговори", – заявив він.

Видання зазначає, що йшлося про телефонні переговори, які в перші місяці після початку повномасштабної війни РФ проти України з очільником Кремля Володимиром Путіним вів президент Франції Емманюель Макрон.

"Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами – Росії потрібна не угода, а просто знову ошукати Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас із новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас", – сказав Науседа.

За його словами, Литва у цьому випадку проводив "політику розвіювання ілюзій".

Він також висловив невдоволення тим, що в Євросоюзі повільно готують 13-й пакет санкцій проти Росії.

"Із санкціями ми просуваємося дуже повільно, іноді навіть невиправдано повільно", – поскаржився президент Литви.

Водночас Науседа висловив "крайню стурбованість" щодо збереження США уваги до ЄС, незалежно від результатів виборів у листопаді 2024 року.

"Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори", – зазначив він.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що російський президент, ймовірно, готовий воювати щонайменше до 2028 року, адже Росія активно нарощує ресурси та перебудовує економіку. На жаль, потенціал для цього в неї є.

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