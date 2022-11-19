Коли Росія може зібрати численне військо і чи становитиме воно загрозу для України: відповідь експерта

Експерт припустив, що масової мобілізації у Росії не буде.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що максимум Росія може зібрати ще 150-тисячне військо, але це будуть непідготовлені до бою солдати.

Про військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів для 24 каналу.

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"Тобто це "одягли, взули й чимось нагодували", дали автомат й три магазини, відстріляли їх і далі цей мотопіхотний або мотострілецький підрозділ відправляють на фронт. Потім 2 – 3 дні – й він уже повертається "у пакеті" після зустрічі з українським залізом натівського походження", – зауважив Світан.

Він припустив, що масової мобілізації у Росії не буде через неможливість обробити система підготовки окупантів.

"Ці 150 тисяч людей можуть накопичитися ближче до весни. Тобто через пів року росіяни можуть мати якесь військо, але по чисельності, а не за підготовкою чи бойовим злагодженням. Тому навесні можуть бути якісь проблеми. До того немає жодних перепон для просування ЗСУ – жодна мобілізація успіху ворогові не принесе", – зазначив Світан.

Росія готується до нової хвилі мобілізації

За даними Інституту вивчення війни, які посилаються на кремлівські телеграм-канали, Російська Федерація готується ще до однієї хвилі мобілізації. За їхніми прогнозами, нова хвиля офіційно оголошеної мобілізації може початися вже протягом наступного місяця. Це погіршить умови підготовки російських солдатів в умовах перенавантаженості бюрократичних та адміністративних ресурсів, а також проблем із забезпеченням армії.

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія має лише два ресурси для ведення війни проти України. Перший — це мобілізовані окупанти, на яких Кремль покладає надто багато сподівань, а другий — це допомога Ірану.

Мобілізація і "холодомор": навіщо Путіну воєнний стан | Політолог Олег Саакян

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