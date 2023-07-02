“Коли ти вже помреш?”: підліток намагався убити та зґвалтувати вчительку у класі

Під час нападу учень середньої школи вигукував, що йому "не подобаються вчителі".

Підлітка з американського міста Лас-Вегаса засудили до тюремного ув'язнення на строк від 16 до 40 років за те, що він намагався убити і вчинив сексуальне насильство над своєю учителькою після уроків у середній школі.

Про це повідомляє Fox News.

У квітні минулого року Джонатан Мартінес Гарсія, якому тоді було 16 років, напав на вчительку в класі. Він душив її мотузкою, а потім вдарив її головою об стіл так, що вона знепритомніла. Під час нападу він нібито сказав, що йому "не подобаються вчителі”.

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Коли жінка отямилася, то побачила, що її штани та нижня білизна були стягнуті.

Вчителька розповіла поліції, що підліток перекинув на неї важку книжкову полицю та сів на неї. Перебуваючи у цій пастці, вона відчула, що нападник намагається порізати їй зап’ястя, вигукуючи: “Коли ти вже помреш?”.

Гарсія втік зі школи, але був заарештований через декілька годин.

Адвокат обвинуваченого сказав на суді, що поведінка його клієнта була викликана сильними побічними ефектами ліків від астми, які він приймав, що викликало зміни настрою, нічні жахи та галюцинації.

Нагадаємо, в американському місті Грінвілл (штат Південна Кароліна) заарештували колишню вчительку, яку звинувачують у неодноразових зґвалтуваннях учня.

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