Коли у США розглянуть допомогу Україні і які країни увійдуть до "єдиного пакету заходів нацбезпеки" – подробиці

Окрім України і Ізраїлю допомогу розглядатимуть для Тайваню, а також скерують на посилення кордону США.

Єдиний пакет заходів національної безпеки, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону США, в Палаті представників розглянуть після Дня Подяки, який 2023-го відзначають 23 листопада.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву лідера сенатської більшості демократа Чака Шумера.

Шумер виявив сподівання, що усі чотири запити президента (Байдена – ред.) схвалять.

"Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон", – уточнив Шумер.

За його словами, в Палаті є демократи і республіканці, які працюють разом над розробленням пакета заходів щодо безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій.

"Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі чотири (запити – ред.) мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", – сказав Шумер.

Щодо зусиль Республіканської партії в Палаті представників, що хоче розподілити пакет на дрібні окремі законопроєкти, Шумер сказав, що потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох запитів, і він буде наполегливо працювати над цим.

Днями видання The Washington Post.випустило матеріал, в якому йдеться про те, що зацікавленість Конгресу США у фінансуванні боротьби України з РФ впала нижче, ніж будь-коли.

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