Коли Україна буде в НАТО, що каже Альянс про контрнаступ і переговори з РФ: головне із виступу Столтенберга

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у межах зустріі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ зробив низку важливих заяв щодо України.

ТСН.ua тезово зібрав найважливіші заяви Столтенберга.

Україна в НАТО: коли стане членом Альянасу і що стоїть на перешкоді

Єнс Столтенберг заявив, що не знає, чи отримає Україна запрошення до Альянсу під час саміту у Вашингтоні у липні 2024 року.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі ми погодимо рекомендації для українців щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", – сказав Столтенберг.

За його словами, Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни. Проте всі союзники досі погоджуються, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають, додав генсек.

Ситуація на фронті

Генсек НАТО назвав ситуацію на фронті в Україні "дуже складною" і зауважив, що від початку контрнаступу ЗСУ лінія фронту не дуже змінилася.

"Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями й тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася", – сказав він.

За словами генсека, російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і в техніці. На думку Столтенберга, це є суттєвим досягненням української армії.

Також він похвалив Україну за те, що вдалося витіснити Чорноморський флот РФ зі значної частини Чорного моря.

Чи будуть союзники і далі підтримувати Україну

Столтенберг запевнив, що союзники з Альянсу будуть продовжувати підтримувати Україну зброєю, зокрема і передовими системами.

Зокрема, генсек прокоментував пропозиції зі статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зокрема пункт про "технологічний стрибок".

"У наших інтересах безпеки, щоб президент Путін не виграв цю війну. Ми надаємо Україні все просунутіші системи... Технології – це не лише конкретний предмет або зброя, це про те, як вони працюють разом, як ми використовуємо дрони, різні системи, з'єднуємо їх і надаємо нові можливості. Союзники над цим теж працюють", – зазначив генсек НАТО.

Оцінив сили Росії

За словами Столтенберга, Альянс ніколи не повинен недооцінювати Росію.

"Їхня оборонна промисловість працює на військових рейках. Вони здатні поповнювати свої сили боєприпасами та новими можливостями. Вони отримали значну кількість боєприпасів з КНДР, і в них є готовність жертвувати людьми в цій операції, що також ускладнює для українців досягнення потенційних перемог, на які ми всі сподіваємося", – сказав він.

Чи будуть переговори України з РФ

Столтенберг вкторе запевнв, що Україна самостійно ухвалюватиме рішення про те, на яких умовах завершувати війну з Росією.

"Наша відповідальність – підтримати Україну і дати їй можливість звільнити якнайбільше землі і забезпечити їй найкращу позицію, коли або якщо почнуться переговори. Війни непередбачувані. Ми не побачили жодних ознак того, що президент Путін планує мир, насправді справі він планує нову війну", – сказав генсек НАТО.

За його словамаи,чим більше військової підтримки Захід надасть Україні, тим більше успіхів ЗСУ здобудуть на полі бою, що посилить українську позицію за потенційним столом переговорів.