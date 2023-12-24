Коли Україна отримає допомогу від США: Маркарова назвала обнадійливий час

Представниця української дипломатії в США наголосила на необхідності демократичних країн залишатися єдиними проти союзних сил Росії, ХАМАСу, Північної Кореї та Ірану.

Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вважає, що в Конгресі є достатньо сильна підтримка обох партій для того, щоб Київ отримав фінансову допомогу на 2024 рік. Вона сподівається, що законодавці досягнуть угоди в січні.

Про це Маркарова говорила в інтерв’ю на телеканалі MSNBC.

За її словами, під час розмов з представниками обох партій у Конгресі США вона відчуває, що підтримка України зберігається. При цьому, зауважила дипломатка, законодавці усвідомлюють, що це важливо не лише для України чи Європи, але й для національних інтересів США.

“Тепер я просто дуже сподіваюся, що цей пакет, який включає не лише нас та Ізраїль, а й внутрішні проблеми [США], що там буде рішення, прийнятне для обох сторін, і що це не буде стримувати підтримку України, і знову, давайте всі молитися і сподіваюся, що це буде вже на початку січня”, – сказала Маркарова.

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В інтерв'ю Маркарова також підкреслила вдячність України за постійну допомогу з боку Сполучених Штатів і зазначила, що Україна продемонструвала здатність виграти війну. Вона також наголосила на необхідності демократичних країн залишатися єдиними проти союзних сил Росії, ХАМАСу, Північної Кореї та Ірану.

“Ми показали, що українці можуть перемогти разом з усіма нашими друзями та союзниками, особливо з США... Ми звільнили понад 50 відсотків того, що забрала Росія з самого початку. Ми показали, наскільки ми можемо бути ефективними, щоб протистояти цьому та захищати не лише народ України, а й ідеали демократії та свободи. Тож поки Росія, Іран, Північна Корея, ХАМАС та інші допомагають один одному та об’єднуються, [ми] також повинні об’єднатися”, – сказала вона.

Раніше у Пентагоні заявили, що гроші на військову допомогу Україні закінчаться до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

Як відомо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що країни Заходу не можуть дозволити Путіну виграти повномасштабну війну проти України, оскільки постраждають від наслідків.

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