Коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги: в Держдепі відповіли

Водночас там не уточнили, що саме міститиме пакет.

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро", а саме після його остаточного схвалення в Конгресі США.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн під час зустрічі з українськими журналістами 22 квітня в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами О’Браєна, нова військова допомога від США буде в Україні "дуже скоро, щойно Сенат закінчить свою роботу" і президент Джо Байден підпише відповідний закон.

Водночас він не уточнив, що саме міститиме пакет, проте наголосив, що йдеться про "суттєву допомогу, яка потрібна Україні на полі бою для досягнення успіху".

"В законопроєкті є пункти про посилення протиповітряної оборони. Йдеться не лише про Patriot. Йдеться також про системи, які уражають безпілотники, повільні ракети та інші засоби, якими Росія намагається атакувати. Отже, будуть засоби, які допоможуть у цьому", – сказав він.

Нагадаємо, в США 20 квітня схвалили пакет допомоги Україні на суму 61 млрд дол. ТСН.ua вже повідомляв про думку військового оглядача Дена Саббага щодо впливу американської допомоги на перебіг війни Росії проти України.

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