Коли Україна отримає снаряди з нового пакета військової допомоги Естонії: міністр оборони назвав терміни

Ганно Певкур зазначив, що снаряди калібру 155 мм доправлять до України вже за кілька тижнів.

Артилерійські снаряди з нового пакета військової допомоги Естонії будуть доставлені в Україну вже через кілька тижнів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час виступу на XVI Київському безпековому форумі, передає "Укрінформ".

"Я з гордістю кажу, що кілька днів тому Естонія надала Україні новий пакет допомоги, який включає снаряди калібру 155 мм. Їх доправлять до України вже за кілька тижнів, а не за кілька років", – сказав Певкур.

Що ще увійде до пакету

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Очільник міноборони Естонії додав, що до нового пакету допомоги також увійдуть протитанкові снаряди калібру 90 мм та інші засоби ураження, снайперські рушниці та інші види озброєння для Сил спеціальних операцій.

Коментуючи ситуацію на полі бою, міністр оборони Естонії зауважив, що на прикладі минулої ночі можна побачити, що Росія буде вдаватися до подальшої ескалації і намагатиметься просунутися вперед.

"Зараз багато хто говорить, що росіяни готуються до великої війни з НАТО. Звісно, зараз вони не можуть собі дозволити повномасштабної війни проти НАТО, але Путін намагається просунутися вперед в Україні. Ми розуміємо, що його кінцева мета – не Україна, а прагнення принизити Захід, показати, що Захід слабкий, що НАТО не функціонує як організація. Він також хоче відновити колишню Російську імперію. Тобто є чимало причин, з яких Путін вдається до ескалації. Але ми маємо дати відповідь на запитання, як ми відреагуємо, знаючи, що він і надалі вдаватиметься до ескалації у подальші місяці", – зазначив Певкур.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу. У разі отримання необхідного фінансування є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом кількох тижнів.

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